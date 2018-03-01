طبيب البرازيل يطمئن جماهير السامبا بشأن نيمار

2018/03/01 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-متابعة]قال رودريجو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي، اليوم الخميس، إن نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، حزين، لكنه يدرك أنه ليس أمامه، سوى إجراء عملية جراحية، للشفاء من الإصابة.وأشار إلى أن غيابه، سيمتد من شهرين ونصف إلى ثلاثة أشهر، حيث سيجري العملية في مدينة بيلو هوريزينتي البرازيلية، بحضور الطبيب الفرنسي، جيرار سيلانت، من باريس سان جيرمان، وفقًا لما نقلته صحيفة "آس" الإسبانية.وأوضح لاسمار أنه مقتنع بضرورة التعاون، بين كل الأطراف، لضمان عودة اللاعب في أقرب وقت ممكن، حيث يُتوقع أن يعود للملاعب، في أواخر مايو/آيار المقبل.وأكد الطبيب أن نيمار سيعود للمنتخب البرازيلي، قبل المشاركة في كأس العالم، مؤكدًا أنه يسعى لأن يكون، في أعلى مستوى ممكن، قبل البطولة.وجاءت هذه التصريحات لطبيب المنتخب البرازيلي، لتدحض تقارير صحفية أشارت مؤخرًا، إلى احتمال غياب نيمار عن مونديال 2018، الذي سينطلق في يونيو/حزيران المقبل، بسبب الإصابة.

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