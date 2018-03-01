رئيس الأركان التركي في بغداد لبحث العلاقات العسكرية بين العراق وتركيا

2018/03/01 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع العراقية، ان وزير الدفاع عرفان الحيالي، استقبل مساء يوم الخميس، رئيس أركان الجيش التركي خلوصي آكار والوفد المرافق له.

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