بالاسماء والأرقام.. لاعبي أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2018

2018/03/01 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} عتبر أتلتيكو مدريد من كبرى الأندية الإسبانية خلال الوقت الحالي رغم طبيعة المنافسة مع برشلونة وريال مدريد في كل عام ، ولكن يبقى واحد من بين الأندية الأوروبية الكبرى والمرشح دائماً للحصول على الألقاب.وينافس أتلتيكو مدريد خلال الموسم الجاري على لقب الدوري الإسباني ، حيث يفصله فارق سبع نقاط عن المتصدر برشلونة ، كما أنه تأهل إلى الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي وسيلعب ضد لوكوموتيف موسكو.فيما يلي قائمة أسماء وأرقام لاعبي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2018:2.دييجو جودين {32 عاماً}3.فيليبي لويس {32 عاماً}4.توماس تييي بارتي {24 عاماً}6.خورخي ميروديو كوكي {25 عاماً}7.أنطوان جريزمان {26 عاماً}8.ساؤل نيجويز {23 عاماً}9.فرناندو توريس {33 عاماً}11.أنخيل كوريا {22 عاماً}13.جان أوبلاك {22 عاماً}14.جابي فرنانديز {34 عاماً}15.ستيفان سافيتش {27 عاماً}16.شيمي فرساليكو {26 عاماً}18.دييجو كوستا {29 عاماً}19.لوكاس هرنانديز {22 عاماً}20.خوانفران توريس {33 عاماً}21.كيفن جاميرو {30 عاماً}23.فيكتور فيتولو {28 عاماً}24.خوسيه خيمينيز {23 عاماً}25.آكسيل فيرنير {22 عاماً}وتأسس أتلتيكو مدريد في 26 أبريل 1903 ويقع مقره في العاصمة مدريد ، وهو يمتلك ملعب جديد تحت اسم واندا ميتروبوليتانو الذي يتسع لحوالي 67 الف متفرج ، وهو أكبر من ملعبه السابق فيسنتي كالديرون بما مجموعه 15 ألف متفرج.وحصل أتلتيكو مدريد على لقب الدوري الإسباني في عشر مناسبات مقابل حصوله على لقب كأس إسبانيا في عشر مرات ، في حين أنه توج بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم مرتين في موسم 2009–2010 و 2011–2012.انتهى

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