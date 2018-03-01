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نفوق 13 ألف دجاجة في المثنى بسبب تناولها أعلاف مسممة قادمة من بابل
2018/03/01 | 20:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/خاص…

أفاد مصدر محلي في المثنى، الخميس، بنفوق  نحو 13 الف دجاجة في المحافظة نتيجة تناولها أعلاف مسممة قادمة من محافظة بابل.

وذكر المصدر لـ/المعلومة/ إن “محافظة المثنى شهدت نفوق كميات كبيرة من الدجاج داخل الحقول حتى وصل نحو 13الف دجاجة من دون معرفة الأسباب”.

واوضح انه “بعد التحري والتدقيق وإدخال المياه والأعلاف وفحص الدجاج تبين سبب الوفاة تناولها أعلاف مسممة”، مبينا ان “تلك الأعلاف قادمة من محافظة بابل وغزت الأسواق المحلية لمحافظة المثنى”.

من جانبه بينت وزارة الزراعة بأنها لاتعلم شيئا عن  نفوق الدجاج بمحافظة المثنى بسبب الأعلاف.

وذكر وكيل وزارة الزراعة مهدي القيسي لـ/المعلومة/ ان “الوزارة لم تتلقى اي انباء ولاعلم لها بنفوق الدجاج في المحافظة”.

وكانت وزارة الزراع كشفت، في وقت سابق، عن إتلاف وطمر مئات الالاف من الدجاج في محافظة ديالى بسبب إصابتها بانفلاونزا الطيور.انتهى25و

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