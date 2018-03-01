رئيس أركان الجيش التركي يصل بغداد لطرح ملفات عسكرية عاجلة.. قد يلتقي العبادي

2018/03/01 | 20:05

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بغداد اليوم

في زيارة غير معلنة، وصل رئيس أركان الجيش التركي، خلوصي أكار، على رأس وفدٍ عسكري رفيع، مساء الخميس، إلى بغ...





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