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رئيس أركان الجيش التركي يصل بغداد لطرح ملفات عسكرية عاجلة.. قد يلتقي العبادي
2018/03/01 | 20:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

في زيارة غير معلنة، وصل رئيس أركان الجيش التركي، خلوصي أكار، على رأس وفدٍ عسكري رفيع، مساء الخميس، إلى بغ...

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