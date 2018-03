2018/03/01 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن النائب احمد عطية السلماني، اليوم الخميس، تصويت مجلس النواب على إعتبار أقضية عنه – راوة – القائم غربي الانبار مدن منكوبة.

وذكر السلماني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،إن “القرار يلزم الحكومة والجهات المعنية والوزارات ذات العلاقة بتقديم الاحتياجات العاجلة لإبناء المدن المنكوبة وإعادة الخدمات”.

واوضح السلماني، أن “هذا القرار جاء نتيجة تضرر هذه الاقضية الى تدمر شبه كامل بالبنى التحتية والمدارس والمستشفيات ومشاريع المياه والكهرباء ومنازل المواطنين من قبل المجاميع الارهابية والعمليات العسكرية”.

وشدد السلماني على ضرورة “قيام مجلس الوزراء بمتابعة هذا القرار والعمل على أن تستفيد هذه الاقضية من المنح الدولية التي تقدم من دول العالم لإعادة أستقرار وإعمار المدن المحررة” ً ، مبينا أن “إعمار هذه الاقضية سيسهل من عملية إعادة النازحين الى مدنهم ويسهم في إعادة الحياة الطبيعية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلماني: مجلس النواب يصوت على اعتبار ثلاثة اقضية في الانبار مدنا منكوبة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلماني: مجلس النواب يصوت على اعتبار ثلاثة اقضية في الانبار مدنا منكوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).