2018/03/01 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادتنشر السومرية نيوز صوراً اولية لانفجار العبوة اللاصقة اليوم الخميس في اربيل .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور اولية لانفجار غرب اربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور اولية لانفجار غرب اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة السومرية نيوز).