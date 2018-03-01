الخميس 1 آذار 2018 م (13 جمادى الآخرة 1439 هـ)


صور اولية لانفجار غرب اربيل
2018/03/01 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادتنشر السومرية نيوز صوراً اولية لانفجار العبوة اللاصقة اليوم الخميس في اربيل .

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