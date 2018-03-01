الاسترليني يهبط لأدنى مستوى في سبعة أسابيع مقابل الدولار

2018/03/01 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هبط الجنيه الاسترليني أثناء التعاملات اليوم الخميس إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، مع إقبال المستثمرين على بيع العملة البريطانية بفعل القلق من أن اتفاقا بشأن فترة انتقالية لبريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي قد لا يتم التوصل إليه هذا الشهر.

وفي كلمة مهمة غدا الجمعة، ستحدد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي آراءها بشان كيفية الإبقاء على التجارة مفتوحة بين جميع مناطق المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وستأتي كلمتها بعد يومين فقط من تحدث كبير مفاوضي الاتحاد ميشيل بارنييه بلهجة متشائمة بشأن التقدم الذي تحقق حتى الآن في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد، وهو ما كان له تأثير سلبي على العملة البريطانية.

وانخفض الاسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.3712 دولار وهو أدنى مستوى له مقابل العملة الأمريكية منذ الثاني عشر من يناير كانون الثاني، قبل أن يتعافى قليلا إلى 1.3751 دولار بحلول الساعة 1700 بتوقيت جرينتش.

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