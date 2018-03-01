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🔴 الأرجنتين تعلن قائمتها في مواجهة إيطاليا وإسبانيا
2018/03/01 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أعلن المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، سامباولي قائمة التانجو التي ستواجه منتخبي إيطاليا وإسبانيا ودياً خلال فترة التوقف الدولي هذا الشهر، حيث شهدت القائمة تواجد لاعبين بارزين أمثال : أوتاميندي وماسكيرانو وأجويرو وليونيل ميسي وجونزالو هيجواين، فيما شهدت استبعاد لاعب يوفنتوس، ديبالا.

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