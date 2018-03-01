الأهلي × التعاون | مباشر لحظة بلحظة

2018/03/01 | 20:10

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الأهلي 0 × 0 التعاون تغطية مباشرة لحظة بلحظة * برجاء تحديث الصفحة لمتابعة كافة مستجدات المباراة

البدلاء / سلطان الغامدي / نايف موسي / عبدالفتاح أدم / عبدالعزيز البيشي / فيصل الخراع / إبراهيم البركة / أدريان بوبا / عبدالله حايف الشمري / عبدالرحمن خير الله

عصام الحضري / مدالله العليان / ريكاردو ماتشادو / جفين البيشي / إبراهيم الزبيدي / ريان الموسي / سيديريك أميسي / سعيد الدوسري / عبد المجيد السواط / عماد متعب

تشكيلة #التعاون أمام الأهلي ..#يارب_وفق_تعاونا pic.twitter.com/5WTigBZoWH

— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) ١ مارس، ٢٠١٨يبدأ التعاون بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

البدلاء / تيسير الجاسم / عمر السومة / عقيل الصجبي / منصور الحربي / صالح أل جمعان العمري / سلمان المؤشر / ياسر المسيليم / عبدالله مجرشي / مؤمن زكريا

محمد العويس / حمدان الشمراني / مارك ميلاليجان / معتز حسن هوساوي / أمير كردي / حسين على المقهوي / محمد أمين بن عمر / عبدالفتاح عسيري / ليوناردو / جيانيس فيتفاتزيديس / مهند عسيري

#الدوري_السعودي_للمحترفينالجولة 23#الأهلي_التعاونتشكيلة الفريقبالتوفيق لنجوم #الأهلي pic.twitter.com/ZuIO1zbPTT

— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ١ مارس، ٢٠١٨يبدأ الأهلي بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

تشكيل الفريقين

ويحتل الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 42 نقطة، خلف الهلال صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط، بينما يحتل التعاون المركز السادس برصيد 28 نقطة.يسعى الأهلى لتحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق مع الهلال إلى نقطة واحدة والذى يلتقى غدا الجمعة مع الفيصلى، بينما يرغب التعاون فى خطف النقاط الثلاث للمحافظة على آماله فى إنهاء الموسم بالمربع الذهبى فى جدول ترتيب الدورى السعودى

بطاقة المباراة ..#التعاون_الأهلي #يارب_وفق_تعاونا 💛 pic.twitter.com/ziGBVSlH02

— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) ٢٨ فبراير، ٢٠١٨أعزائي المتابعين أهلاً ومرحباً بكم فى البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول.........حيث يستقبل الأهلي نظيره فريق التعاون لى ملعب “مدينة الملك عبدالله الرياضية” في جدة، وذلك ضمن مباريات الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي

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