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مصدر محلي: وزارة البلديات أصدرت قرارا بتثبيت مدير بلدية بعقوبة في منصبه
2018/03/01 | 20:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأفاد مصدر محلي في مجلس ديالى، الجمعة، بصدور قرار رسمي بتثبيت مدير بلدية بعقوبة منصبه.

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