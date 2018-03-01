مصدر محلي: وزارة البلديات أصدرت قرارا بتثبيت مدير بلدية بعقوبة في منصبه

2018/03/01 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأفاد مصدر محلي في مجلس ديالى، الجمعة، بصدور قرار رسمي بتثبيت مدير بلدية بعقوبة منصبه.

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