2018/03/01 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتعقب داعش..قوات الجيش تستعد لاقتحام صحراء الانبار

بغداد/..



افاد مصدر امني من محافظة الانبار، الخمس، بان القوات الامنة من الجيش العراقي تستعد خلال الايام المقبلة الى اطلاق حملة امنية واسعة لتطهير صحراء المحافظة من فلول تنظيم داعش.

وذكر المصدر، ان "قوات من الفرقة السابعة من الجيش وبمساندة من الحشد العشائري، تستعد للتوغل الى عمق صحراء الانبار وتطهيرها من عناصر داعش المختبئين هناك، فضلا عن السيطرة على الانفاق التي اتخذها داعش بيوتا".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان "القيادة العسكرية في الانبار تعتقد بوجود قرابة 500 ارهابيا من داعش"، لافتا الى ان "العملية العسكرة قد تستغرق اسبوعاً".



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