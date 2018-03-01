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نيمار يصل البرازيل على كرسي متحرك وانتهاء موسمه الكروي مع سان جيرمان
2018/03/01 | 20:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..

وصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الخميس ، الى البرازيل حيث سيجري عملية جراحية السبت، لعلاج الإصابة التي تعرض لها أثناء مواجهة مارسيليا في بطولة الدوري المحلي.

وكان أغلى لاعب في العالم قد تعرض لالتواء في الكاحل وشق في مشط القدم، وأعلن ناديه الأربعاء انه سيجري […]

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