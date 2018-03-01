2018/03/01 | 20:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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عاجل ..
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل .. بدء اجتماع الرئاسات العراقية الثلاث لمناقشة ملف اقرار الموازنة العامة لسنة 2018) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).
عاجل ..
بدء اجتماع الرئاسات العراقية الثلاث لمناقشة ملف اقرار الموازنة العامة لسنة 2018
عاجل ..
بدء اجتماع الرئاسات العراقية الثلاث لمناقشة ملف اقرار الموازنة العامة لسنة 2018
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل .. بدء اجتماع الرئاسات العراقية الثلاث لمناقشة ملف اقرار الموازنة العامة لسنة 2018) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).