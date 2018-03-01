2018/03/01 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل ..



بدء اجتماع الرئاسات العراقية الثلاث لمناقشة ملف اقرار الموازنة العامة لسنة 2018

عاجل ..



بدء اجتماع الرئاسات العراقية الثلاث لمناقشة ملف اقرار الموازنة العامة لسنة 2018

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