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عاجل .. بدء اجتماع الرئاسات العراقية الثلاث لمناقشة ملف اقرار الموازنة العامة لسنة 2018
2018/03/01 | 20:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عاجل ..

بدء اجتماع الرئاسات العراقية الثلاث لمناقشة ملف اقرار الموازنة العامة لسنة 2018

عاجل ..

بدء اجتماع الرئاسات العراقية الثلاث لمناقشة ملف اقرار الموازنة العامة لسنة 2018

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