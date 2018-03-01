إصابة شخصين بانفجار سيارة مفخخة في أربيل

2018/03/01 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر أمنية عراقية، اليوم الخميس، إن شخصين أصيبا بانفجار سيارة مفخخة في أربيل عاصمة كردستان العراق بهجوم نادر في المدينة.

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