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إصابة شخصين بانفجار سيارة مفخخة في أربيل
2018/03/01 | 20:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت مصادر أمنية عراقية، اليوم الخميس، إن شخصين أصيبا بانفجار سيارة مفخخة في أربيل عاصمة كردستان العراق بهجوم نادر في المدينة.

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