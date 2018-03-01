أجمل ٥ مناطق باردة في العالم

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⋙ بريطانيا تدعو مجلس حقوق الإنسان في جنيف لاجتماع عاجل بشأن الوضع في الغوطة

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⋙ فيديو مروع لسائق متهور يدهس كل ما يقابله من المارة!