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مسؤول عراقي يعلن من السليمانية
2018/03/01 | 20:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ اعلن وكيل وزارة الصحة العراقية، حازم الجميلي، ملف رواتب موظفي صحة اقليم كوردستان في طريق الحسم.وذكر الجميلي في مؤتمر صحفي عقده في السليمانية "ان تنسيقا كبيرا يجري بين وزراتي الاتحادية وإقليم كوردستان"، لكنه اكد وجود ترتيبات روتينية وحتى سياسية تفرض تعليمات محددة.واكد ان "هناك أخبارا مفرحة قريبا تخص صرف الرواتب موظفي الصحة بكوردستان".وكان الناطق باسم وزارة الصحة الكوردستانية خالص قادر اعلن في 23/2/2018 ان اللجان الفنية من بغداد والاقليم انتهت من التدقيق بلوائح رواتب وزارتي الصحة والتربية، وارسلتها الى مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

واظهرت التقارير انها متطابقة مع توقعات الحكومة الاتحادية ولا يوجد أي عائق أمام إرسال الرواتب، كاشفاً أن القرار الأخير حول صرف الرواتب مرتبط بالعبادي.

 

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