انفجار وسط مدينة أربيل يسفر عن إصابة شخصين

2018/03/01 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأفادت وسائل اعلام كردية بأن" عبوة لاصقة كانت مثبتة أسفل سيارة تابعة لأحد مسؤولي الأحزاب الكردية في كردستان ما أسفر عن إصابة المسؤول الكردي ونجله الذي كان برفقته أثناء الانفجار"،واوضحت أن" الحادث الذي وقع في منطقة بنصلاوة بأربيل.انتهى.ص.هـ.ح.

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