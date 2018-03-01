2018/03/01 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط مواد مخدرة بحوزة مسافر ايراني بمنفذ الشيب الحدودي

1 مارس, 2018 | 8:25 م - عدد القراءات: 1 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

كشفت هيئة المنافذ الحدودية اليوم الخميس، عن ضبط مواد مخدرة بحوزة مسافر ايراني بمنفذ الشيب بمحافظة ميسان.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى “الموقف العراقي” نسخة منه، إنه تم ضبط مواد مخدرة بحوزة مسافر ايراني، تقدر بـ 50 غم من قبل شعبة مكافحة المخدرات وشرطة الكمارك.

واوضح البيان أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية واحالته للقضاء.

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