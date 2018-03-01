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ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً خلال فبراير
2018/03/01 | 20:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: سجلت أسعار الأغذية العالمية ارتفاعاً خلال الشهر الماضي؛ بفعل ارتفاع أسعار الحبوب الأساسية ومنتجات الألبان..  وذكرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" في بيان اليوم الخميس، إن مؤشر أسعار الغذاء سجل 170.8 نقطة في فبراير الماضي بزيادة بلغت 1.1% عن مستويات يناير السابق له.

ولكن على أساس سنوي، تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي بنسبة 2.7% عن مستويات نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار الألبان بنسبة 6.2% خلال فبراير، بينما استقر مؤشر أسعار اللحوم دون تغيير. 

في حين تراجع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بحوالي 3.1% ليسجل أقل مستوى خلال 19 شهر، وسط احتمالات ارتفاع فائض الإنتاج العالمي خلال العام الجاري.

كما انخفض مؤشر أسعار السكر بنسبة 3.4% مسجلا أدنى مستوى في عامين.

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