الرئيس المصري: الإساءة للجيش تساوي “الخيانة العظمى”

2018/03/01 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن “الإساءة للجيش” توازي “الخيانة العظمى”، في وقت تقوم فيه القوات المصرية بحملة شاملة ضد المسلحين، وخصوصا في شمال سيناء.

وأقر السيسي في كلمته على هامش افتتاحه مدينة “العلمين” الجديدة، قائلا، “أريد أن أقول للإعلام الموجود معنا الآن، الجيش والشرطة الذين يمثلون المصريين يسقط منهم شهداء أو مصابون منذ 4 سنوات أو أكثر، ولا يليق أن تسمحوا بالإساءة إليهم”.

واوضح، “ليس هذا دور الإعلام فقط، بل دور كل أجهزة الدولة، لا تسمحوا بالإساءة” إلى الجيش والشرطة، وتابع “أي شخص يسيء إلى الجيش أو الشرطة، فإنه يسيء إلى كل المصريين وليست هذه حرية رأي”.

وشدد الرئيس المصري على أنه لا يمكن أن “يسيء أحد للجيش والشرطة وأنا موجود هنا” على رأس الدولة، وأن “الإساءة تساوي عندي الخيانة العظمى”.



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