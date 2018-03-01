مسؤول عراقي يعلن من السليمانية

2018/03/01 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

اعلن وكيل وزارة الصحة العراقية، حازم الجميلي، أن ملف رواتب موظفي صحة اقليم كوردستان في طريق الحسم.

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