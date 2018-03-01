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إعادة فتح كنيسة القيامة بالقدس بعد إغلاق 3 أيام
2018/03/01 | 20:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فرض السلطات ضرائب

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