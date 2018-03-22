2018/03/22 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لستم مضطرين أن تكونوا جزءاً

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في حفل وداعه.. تيلرسون يصف واشنطن بـ"اللئيمة" ويتجنب ذكر ترمب) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في حفل وداعه.. تيلرسون يصف واشنطن بـ"اللئيمة" ويتجنب ذكر ترمب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).