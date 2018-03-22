تصدير اكثر من 3 ملايين الف برميل نفط خام من الموانئ الجنوبية

2018/03/22 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلن مصدر ملاحي، اليوم الخميس، عن بلوغ صادرات العراق من النفط الخام عبر موانئه الجنوبية، ثلاثة ملايين وستمئة وأربعة وعشرون ألف برميل.وأوضح المصدر لـ"الغد برس"، ان "معدل الضخ بلغ مئة وواحد وخمسون ألف برميل نفط خام بالساعة من الحقول الجنوبية"، مبينا أن "الصادرات النفطية كانت عبر ميناء البصرة والعوامات البحرية".

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واضاف أن "اربع ناقلات نفط عملاقة اكتمل تحميلها فيما بقيت ستة أخرى قيد التحميل، وخمسة بواخر في محطة الانتظار".

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