تراجع حاد للأسهم الأمريكية بالختام.. و

2018/03/22 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل حاد في ختام تعاملات اليوم الخميس، ليفقد "داو جونز" الصناعي أكثر من 700 نقطة ويشهد أسوأ أداء يومي في نحو 6 أسابيع، مع تصاعد نغمة الحرب التجارية.

وتأتي الخسائر الحادة في "وول ستريت" بفعل مخاوف المستثمرين من أثر الحرب التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى تتبع الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي الصادرة بالأمس.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم على قرار يفرض تعريفات جمركية واردات السلع الصينية إلى الولايات المتحدة تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار، وسط تلميحات من الصين بشأن الحمائية التجارية وإعداد مجموعة من الردود الانتقامية.

أما بنك الاحتياطي الفيدرالي فأعلن بالأمس زيادة سعر الفائدة لتتراوح بين 1.25 إلى 1.50% لكنه أبقى على توقعات الـ3 مرات بالرفع في معدل الفائدة في خطوة خيبت آمال المستثمرين.

وأنهى مؤشر "داو جونز" جلسته متراجعاً بأكثر من 2.9% مسجلاً 23957.8 نقطة بعد أن فقد حوالي 724 نقطة، وهو الأداء الأسوأ منذ أن فقد المؤشر الصناعي 1033 نقطة في جلسة 8 فبراير الماضي على خلفية تكهنات التضخم.

كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 2.5% ليتراجع إلى 2643.6 نقطة، فيما سجل مؤشر "ناسداك" 7166.6 نقطة هابطاً بنسبة تزيد عن 2.4%.

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