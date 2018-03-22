صحيفة الرأي الكويتية: ترامب وبن سلمان اتفقا على دعم الحكومة العراقية وعملية اعادة الاعمار

2018/03/22 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22-03-2018 10:35 PM

كشفت صحيفة الرأي الكويتية ، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتفقا خلال اللقاء الأخير الذي جمعهما في البيت الأبيض على دعم الحكومة العراقية.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها ، أن ترامب وبن سلمان تطرقا إلى موضوع العراق ، وكان هناك توافق على ضرورة دعم الحكومة العراقية وجهود اعادة الاعمار والمصالحة ، على غرار الدعم الانساني السعودي ، في اليمن.

واوضحت الصحيفة ، أن إيران شغلت الحيّز الأكبر من محادثات ترامب مع ضيفه بن سلمان ، تلاها الحديث عن التجارة الثنائية وحجم الاستثمارات المتبادلة بين أمريكا والسعودية.

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