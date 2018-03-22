الجمعة 23 آذار 2018 م (6 رجب 1439 هـ)


جو هارت يبحث مكانه ضمن تشكيلة “الأسود الثلاثة”
2018/03/22 | 23:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/SNG- أكد الحارس الدولي الإنجليزي، جو هارت، حارس وستهام يونايتد الإنجليزي أنه مستعد للقتال، من أجل أن يصبح الحارس الأول لمنتخب إنجلترا في مونديال روسيا يونيو المقبل.

وتأثرت فرصة هارت في أن يكون الحارس الأساسي في المونديال، بسبب قلة مشاركاته مع وستهام في البريميرليغ هذا الموسم.

وكانت مشاركة هارت في المباراة، التي خسرها وستهام المهدد بالهبوط أمام بيرنلي في المرحلة الثلاثين في 11 مارس، الأولى له مع الفريق منذ نوفمبر 2017.

ويأمل هارت في الحفاظ على مكانه في الفريق حتى نهاية الموسم، لتعزيز فرصه في البقاء ضمن تشكيلة مدرب المنتخب غاريث ساوثغيت.

ونقلت رويترز عن الدولي الإنجليزي “منذ تولي غاريث المسؤولية وهو يقول دائما إن أدائي كان جيدا بالنسبة له”.

واوضح: “يبدو رجلا مخلصا، لكن قميص المنتخب متاح لمن يكون قادرا على نيله.

هناك 3 حراس، وهناك لاعبون يلعبون جيدا في الدوري الممتاز، وآمل أن أحصل على مكاني الآن وسنرى ماذا سيحصل”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جو هارت يبحث مكانه ضمن تشكيلة “الأسود الثلاثة”) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جو هارت يبحث مكانه ضمن تشكيلة “الأسود الثلاثة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).


كامل التفاصيل في: SNG الاخبارية ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ قرارات ترامب الجديدة تخيم على أبرز الأحداث العالمية بنهاية اليوم
⋙ #اميرة بيت شموئيل - آثار داعش
⋙ حكيمي يغيب عن المنتخب المغربي ويعود لمدريد
⋙ بوفون : ميسي أكثر كمالا من كريستيانو
⋙  الموصل: عطل جهاز داخل مركز بحي الكرامة يتسبب بتأخر استلام البطاقات الانتخابية
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة الجزائر وتنزانيا (4-1)
⋙ الإعلان الجديد لـ"ديدبول 2" يجتاز 3 مليون مشاهدة في وقت قياسي (فيديو)
⋙ بالصور: نموذج عن ألغام الحرب العراقية - الايرانية على حدود ديالى
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد