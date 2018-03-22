2018/03/22 | 23:50

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الخميس 22 مارس 2018 | 11:41 مساءً

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وزارة النقل تخصص 198 قطعة ارض لموظفيها في البصرة

بغداد /..



خصصت وزارة النقل الخميس، 198 قطعة ارض سكنية لموظفيها في محافظة البصرة

ونقل المكتب الرسمي لاعلام وزارة النقل تلقت " عين العراق نيوز"، نسخه منه " ان كاظم فنجان ، صادق اليوم الخميس، على محاضر تخصيص 198 قطعة ارض سكنية في منطقتي (طلحة) و(الزبير) لموظفي الشركة العامة النقل البري في البصرة.

واشار فنجان الى "ان إجراءات التخصيص تمت بموجب نقاط الترجيح والمفاضلة بين الموظفين، مؤكدا: ان المساحات المساحات المخصصة تراوحت بين (250) متر مربع و(300) متر مربع".

لافتا الى "أن النقل البري ستواصل جهودها في هذا الاتجاه، من أجل إصدار سندات التمليك بأسرع وقت".

يشار الى ان وزير النقل كاظم فنجان مرشح للانتخابات النيابية العامة التي ستجري في ايار المقبل عن محافظة البصرة.



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