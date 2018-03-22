صحيفة: استقالة بارزاني كانت سبباً مباشراً برفع الحظر عن مطاري كردستان.. وهذا التحرك سيعكر العلاقات

2018/03/22 | 23:51

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بغداد اليوم- متابعة

أفادت صحيفة "Gli Occhi Della Guerra" الإيطالية، في تقرير لها سلطت من خلاله الضوء ...





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