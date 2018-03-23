السفير الروسي في بريطانيا يؤيد فكرة تفتيش مختبر

2018/03/23 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير الروسي لدى بريطانيا، ألكسندر ياكوفينكو، تأييده لفكرة قيام منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية بتفتيش مركز البحوث البريطاني في بورت داون.

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