الجمعة 23 آذار 2018 م (6 رجب 1439 هـ)


السفير الروسي في بريطانيا يؤيد فكرة تفتيش مختبر
2018/03/23 | 00:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد السفير الروسي لدى بريطانيا، ألكسندر ياكوفينكو، تأييده لفكرة قيام منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية بتفتيش مركز البحوث البريطاني في بورت داون.

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