2018/03/23 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادشھدت الساعات الأولى من طرح تذاكر مباراة برشلونة وروما الإيطالي، إقبالا كبیراً من جماھیر فريق العاصمة الإيطالیة في ربع نھائي دوري الأبطال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقبال تاريخي على شراء تذاكر مباراة روما وبرشلونة بدوري الأبطال) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقبال تاريخي على شراء تذاكر مباراة روما وبرشلونة بدوري الأبطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).