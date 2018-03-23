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إقبال تاريخي على شراء تذاكر مباراة روما وبرشلونة بدوري الأبطال
2018/03/23 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادشھدت الساعات الأولى من طرح تذاكر مباراة برشلونة وروما الإيطالي، إقبالا كبیراً من جماھیر فريق العاصمة الإيطالیة في ربع نھائي دوري الأبطال.

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