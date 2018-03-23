الجمعة 23 آذار 2018 م (6 رجب 1439 هـ)


استقالة مدرب نادي الكهرباء
2018/03/23 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:افاد مصدر رياضي مطلع، اليوم الخميس، باستقالة مدرب نادي الكهرباء.واخبر المصدر "الغد برس"، ان "مدرب نادي الكهرباء عباس عطية، قدم استقالته من تدريب الفريق عبر برنامج تلفزيوني".واشار الى ان "الاستقالة جاءت لأسباب شخصية".

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

واضاف المصدر ان "ادارة الفريق اكدت تمسكها بالمدرب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقالة مدرب نادي الكهرباء ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقالة مدرب نادي الكهرباء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).


كامل التفاصيل في: الغد برس ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ قرارات ترامب الجديدة تخيم على أبرز الأحداث العالمية بنهاية اليوم
⋙ #اميرة بيت شموئيل - آثار داعش
⋙ حكيمي يغيب عن المنتخب المغربي ويعود لمدريد
⋙ بوفون : ميسي أكثر كمالا من كريستيانو
⋙  الموصل: عطل جهاز داخل مركز بحي الكرامة يتسبب بتأخر استلام البطاقات الانتخابية
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة الجزائر وتنزانيا (4-1)
⋙ الإعلان الجديد لـ"ديدبول 2" يجتاز 3 مليون مشاهدة في وقت قياسي (فيديو)
⋙ بالصور: نموذج عن ألغام الحرب العراقية - الايرانية على حدود ديالى
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد