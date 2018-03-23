استقالة مدرب نادي الكهرباء

2018/03/23 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:افاد مصدر رياضي مطلع، اليوم الخميس، باستقالة مدرب نادي الكهرباء.واخبر المصدر "الغد برس"، ان "مدرب نادي الكهرباء عباس عطية، قدم استقالته من تدريب الفريق عبر برنامج تلفزيوني".واشار الى ان "الاستقالة جاءت لأسباب شخصية".

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واضاف المصدر ان "ادارة الفريق اكدت تمسكها بالمدرب".

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