🔴 ميسي مع أطفال اكاديمية مانشستر سيتي

2018/03/23 | 00:10

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هاي كورة – قام ميسي لاغ بالتصوير مع أطفال اكاديمية مانشستر سيتي و لقد نشرت الصورة عبر الانيستجرام ونالت اعجاب رواد التواصل الاجتماعي

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