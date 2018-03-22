الجمعة 23 آذار 2018 م (6 رجب 1439 هـ)


🔴 ميسي مع أطفال اكاديمية مانشستر سيتي
2018/03/23 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – قام ميسي لاغ بالتصوير مع أطفال اكاديمية مانشستر سيتي و لقد نشرت الصورة عبر الانيستجرام ونالت اعجاب رواد التواصل الاجتماعي

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