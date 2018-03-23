بطولة المغرب: أحكام بسجن 22 مشجعاً للرجاء على خلفية أحداث شغب

2018/03/23 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأدانت المحكمة 13 مشجعاً بالسجن شهرين وغرامة مالية قدرها ألفي درهم (180 يورو) لكل منهم، وستة متهمين آخرين بالسجن أربعة أشهر.

كما أدانت المحكمة متهما واحدا بالسجن ثلاثة أشهر، ومتهمين بالسجن لشهرين، وبرأت الباقين.

وكانت السلطات قد أوقفت نحو 65 شخصا عقب أحداث شغب شهدتها المباراة التي أقيمت في شباط/فبراير الماضي ضمن دوري الدرجة الأولى، وانتهت بفوز الرجاء 3-0 على ملعب مراكش الكبير.

وأفاد مصدر رسمي في حينه عن القيام بهذه التوقيفات، مشيرا الى ان احداث الشغب التي شملت مناوشات مع قوات الأمن واقتلاع مقاعد من مدرجات الملعب، أدت الى اصابة 14 عنصراً من قوات الأمن.

وعاقب الاتحاد المغربي لكرة القدم فريق الرجاء البيضاوي بلعب مباراتين دون جمهور وغرامة مالية بقيمة 50 ألف درهم (4500 يورو).

وشهدت ملاعب كرة القدم المغربية أحداث شغب بشكل متكرر، وأدت في آذار/مارس 2016 الى مقتل مشجعين في مباراة بين الرجاء وشباب الريف الحسيمي.

ودفعت تلك الاحداث السلطات الى منع أي مظهر من مظاهر تواجد "الإلتراس" في ملاعب كرة القدم، أو إدخال شعارات ولافتات.

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