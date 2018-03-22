سامباولي يفجر مفاجأة حول ديبالا وإيكاردي في كأس العالم

2018/03/23 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شادي نبيل فيسبوك تويتر فجر خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني مفاجأة قد تمثل صدمة لجماهير الكرة في بلاده قبل نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وأعلن المدرب عن تفكيره في إمكانية عدم استدعاء باولو ديبالا نجم يوفنتوس وماورو إيكاردي مهاجم إنتر خلال البطولة المقرر انطلاقها في الرابع عشر من يونيو القادم.

وصرح سامباولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لخميس قبل اللقاء الودي المقرر مساء الغد بمدينة مانشستر الإنجليزية، قائلاً: "ديبالا.



من الصعب أن يعتاد على الطريقة الحالية التي نلعب بها.



أدائه لم يتحسن وسنشاهد إذا ما كانت العناصر المتاحة الآن أفضل منه أم نستمر في تقديم المساعدة له بمحاولة تحسينها وتطويره".



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وتطرق للحديث حول إيكاردي "خيبة أمل تنتابني حينما أشاهده مع المنتخب وما يقدمه مع فريقه بالدوري الإيطالي.



بالطبع أدركت ذلك لكني لا أملك الوقت الكافي من أجل القيام بعمل أكبر معهما".

ويغيب ديبالا وإيكاردي عن قائمة الفريق المختارة من اجل لقائي إيطاليا ومباراة المنتخب الإسباني الثلاثاء القادم، بسبب المسنوى الضعيف الذي ظهرا به خلال مرحلة التصفيلت وسط معنأة من أجل التأهل.

وأختار سامباولي الثنائي لاوتورو مارتينيز وكريستيان بافون المتواجدان بالدوري المحلي مع راسينج وبوكا جونيورز.

ويخوض منتخب تانجو أولى لقاءاته بكأس العالم بالمجموعة الرابعة في مواجهة كرواتيا يوم الخميس 21 يونيو القادم.

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