إستئناف العمل بأكبر حقل غاز غربي الانبار.

2018/03/23 | 00:15

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في اقتصاد 22 مارس, 2018 0 زيارة

بغداد/SNG- كشفت شركة كوكاز الكورية الجنوبية، استعدادها لإستئناف العمل بأكبر حقل للغاز في العراق.وذكر بيان لوزارة النفط العراقية ، ان وزير النفط جبارعلي لعيبي استقبل مدير شركة كوكاز الكورية يونساينغ كيم والوفد المرافق له وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير قطاع الغاز في العراق.واوضح البيان ان وزير النفط أستمع الى الخطوات التي اتخذتها الشركة والترتيبات التي قامت بها لاستئناف العمل في حقل عكاز بمحافظة الانبار، مؤكدا ان الوزارة تحرص على تهيئة البيئة المناسبة للعمل.من جانبه اكد مدير الشركة الكورية على رغبة الشركة بإستئناف العمل وتطوير قطاع الغاز في العراق.يشار الى ان حقل عكاز يقع جنوب مدينة القائم غربي محافظة الانبار، وهو أكبر حقل غاز في العراق بخزين 5.3 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وتم إكتشاف الحقل في 1981، وفي عام 1983 اكتشف النفط أيضاً في منطقة عكاز.

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