2018/03/23 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عام ٢٠٠٦ برز مصطلحا “الشفافية ” و ” الكونفيشوسية ” ومصطلحات اخرى تداولها العراقيون بعد ان ركز عليه ابراهيم الجعفري تركيزا بالغا ومؤثرا، وبعدها لازمت المصطلحات بعض كبار السياسيين ورجال الدين فعلى سبيل المثال مجرد ان تقول بعد ماننطيها يحيلك الذهن الى نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، كذلك الحال يتطابق تماما عندما تذكر مصطلح … احجوا معلك ولكن ..

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احجوا معلك ولكن ..



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