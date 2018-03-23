الخارجية الأمريكية تعلن الموافقة على صفقة أسلحة للسعودية

2018/03/23 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على صفقة محتملة لبيع صواريخ "تاو" للسعودية، بحسب ما كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس 22 مارس / آذار.

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