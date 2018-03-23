2018/03/23 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تتجه عملة إلكترونية لتسجيل مكاسب بأكثر من 40% خلال الأسبوع الجاري، بعدما صعدت لتصبح سادس أكبر عملة في قائمة الكبار من حيث القيمة السوقية.

وتعرضت العملة الافتراضية "إي.أو.إس" إلى الانتقاد مؤخراً من قبل مقدم التليفزيون البريطاني "جون أوليفر" عبر برنامجه على قناة "إتش.بي.أو"، حيث حذر المستثمرين من "هوس المضاربة" ومخاطر الاستثمار في تلك العملة.

وبحلول الساعة 8:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت عملة "إي.أو.إس" بنسبة 3.2% لتصل إلى مستوى 6.98 دولار بعد أن وصلت إلى 7.34 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وبلغت القيمة السوقية للعمة الرقمية 5.199 مليار دولار لتصعد إلى المرتبة السادسة في قائمة العملات الإلكترونية الأكبر من حيث القيمة السوقية لتحل محل عملة "كاردانو" التي تراجعت للمركز السابع بقيمة سوقية 5.177 مليار دولار.

وسجلت عملة "إي.أو.إس" الإلكترونية مستوى 5.22 دولار في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، ما يعني أنها حققت مكاسب تصل إلى 40.6% خلال هذا الأسبوع.

وفي المقابل تكافح العملات الإلكترونية الأكثر شهرة، حيث تراجعت "البيتكوين" دون مستوى 9 دولار بهبوط قدره 3.5% فيما سجلت "الإيثريوم" هبوطاً بأكثر من 5.9% أما "الريبل" فشهدت انخفاضاً يزيد عن 6.1%.

وخلال نفس الفترة، سجلت القيمة السوقية للعملات الإلكترونية كافة مستوى 331.155 مليار دولار بعد أن هبطت إلى مستوى 275 مليار دولار خلال تعاملات هذا الأسبوع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملة إلكترونية تصعد للمركز السادس وتتجه لتسجيل 40% مكاسب أسبوعية) نشر أولاً على موقع (موقع مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملة إلكترونية تصعد للمركز السادس وتتجه لتسجيل 40% مكاسب أسبوعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع مباشر).