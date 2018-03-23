الجمعة 23 آذار 2018 م (6 رجب 1439 هـ)


عبد الملك الحوثي يرد على بن سلمان ويؤكد اعتقال هادي بالرياض
2018/03/23 | 00:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد قائد حركة "أنصار الله" اليمنية السيد عبد الملك الحوثي، أن السعودية ستفشل في اليمن "كما فشلت في سوريا والعراق".

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