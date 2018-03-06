وفاة اول مرشح للانتخابات البرلمانية

2018/03/23 | 00:48

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في محلية 22 مارس, 2018 18 زيارة

بغداد/SNG- توفي اليوم مرشح عن تيار الحكمة الوطني، ضمن مرشحي العاصمة بغداد، ويشغل منصب حكومي.وذكر مصدر في التيار ، تلقينا نبآ وفاة مرشح تيار الحكمة الوطني لمجلس النواب العراقي في منطقة الكرخ الثانية المرحوم حسين محسن كاظم المحياوي تسلسل (٢٦) وهو عضو المؤتمر العام للتيار .واضاف ان الراحل المحياوي الذي وافاه الاجل اليوم٫ كان مسؤول سلطة الطيران المدني سابقا واليوم هو مدير عام في وزارة النقل.

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