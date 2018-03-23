قرارات جديدة للجنة الانضباط في اتحاد الكرة

2018/03/23 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عدت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة فريق نادي الاسحاقي خاسرا مباراته امام فريق نادي بلد الرياضي صفر -٣ وتنزيله درجة ادنى وتغريمه مبلغا ماديا .وذكر امين سر اللجنة طارق عبد الحافظ ان اللجنة عقدت اجتماعا لبحث التداعيات التي حصلت في دوري محافظة صلاح الدين .واضاف ان اللجنة عدت فريق نادي الاسحاقي خاسرا امام فريق نادي بلد بثلاثة اهداف مقابل لاشي وتغريمه مبلغا ماديا قدره عشرة ملايين دينار تدفع الى حسابات الاتحاد.واشار الى ان اللجنة قررت تنزيل نادي الاسحاقي الى مصاف الدرجة الثانية لثبوت مخالفاته في دوري محافظة صلاح الدين.

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