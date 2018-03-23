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بالفيديو... أهداف مباراة الجزائر وتنزانيا (4-1)
2018/03/23 | 01:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاز المنتخب الجزائري لكرة القدم، وديا، على نظيره التنزاني بنتيجة (4-1)، بملعب الخامس من يوليو، اليوم الخميس، استعداد لبطولة كأس العالم بروسيا 2018.

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