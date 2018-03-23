الجمعة 23 آذار 2018 م (6 رجب 1439 هـ)


عناصر من داعش يهاجمون دورية للقوات الامنية جنوبي كركوك
2018/03/23 | 01:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- كركوك 

أفاد مصدر أمني، صباح اليوم الجمعة، بمهاجمة عناصر تنظيم داعش، دورية تابعة لقوات الشرطة الاتحا...

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