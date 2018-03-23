2018/03/23 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- كركوك

أفاد مصدر أمني، صباح اليوم الجمعة، بمهاجمة عناصر تنظيم داعش، دورية تابعة لقوات الشرطة الاتحا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عناصر من داعش يهاجمون دورية للقوات الامنية جنوبي كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عناصر من داعش يهاجمون دورية للقوات الامنية جنوبي كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).