 الموصل: عطل جهاز داخل مركز بحي الكرامة يتسبب بتأخر استلام البطاقات الانتخابية

2018/03/23 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكا مواطنون من مدينة الموصل من صعوبات وتاخير في استلام بطاقات الناخب الإلكترونية.وذكر مواطنون من الموصل لوكالة أنباء

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