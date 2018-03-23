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 الموصل: عطل جهاز داخل مركز بحي الكرامة يتسبب بتأخر استلام البطاقات الانتخابية
2018/03/23 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   شكا مواطنون من مدينة الموصل من صعوبات وتاخير في استلام بطاقات الناخب الإلكترونية.

وذكر مواطنون من الموصل لوكالة أنباء

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