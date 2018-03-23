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بوفون : ميسي أكثر كمالا من كريستيانو
2018/03/23 | 01:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – أثنى الإيطالي جانلويجي بوفون على الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي وعندما سئل أيهما أفضل فاختار نجم برشلونة .

وذكر ” ميسي وكريستيانو واجهتهم مرات عديدة وهما مختلفان بشكل كبير ، لكن كلاهما مرعب وليو ميسي أكثر كمالا “.

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