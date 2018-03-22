حكيمي يغيب عن المنتخب المغربي ويعود لمدريد

2018/03/23 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شادي نبيل فيسبوك تويتر تلقى هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي صدمة جديدة خلال معسكر الفريق النقان حاليا بمدينة تورينو الإيطالية من اجل خوض مباراتي صربيا وأوزبكستان الوديتين.

وتعرض أشرف حكيمي مدافع ريال مدريد ومنتخب أسود الأطلس لإصابة خلال تدريبات الفريق ما يجعله يغيب عن المباراتين وتزداد احتمالية مغادرته للمعسكر من أجل العودة لمدينة مدريد للخضوع لكشف طبي مع طبيب ناديه.

وأكد عبد الرزاق هيفت طبيب المنتخب المغربي لكرة القدم في بيان مصور "أصيب حكيمي خلال اليوم الأول من التدريب مع الفريق الوطني، الوضع لا يزال غير واضح لكن ريال مدريد طلب منه العودة الى مدريد".



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وينضم حكيمي لياسين بونو حارس الفريق وجيرونا الإسباني والذي تعرض للإصابة خلال لقاء فريقه الأخير بالدوري الإسباني امام ريال مدريد وحضر للمعسكر من أجل تلقي العلاج لكن ناديه رفض مشاركته بسبب الإصابة.

العناصر الوطنية تستأنف تداريبها قبل ودية صربيا ـ الصور pic.twitter.com/lP8iBNx4kX

— FRMF (@FRMFOFFICIEL) March 21, 2018ويغادر يوسف أيت بناصر لاعب كان الفرنسي معسكر المنتخب بعد تأكد الجهاز الطبي عدم قدرته على التماثل للشفاء خلال إقامة الفريق في تورينو.

وعاد أسود الأطلس للظهور في العرس العالمي بعد غياب 20 عاما منذ طهورهم الأخير في فرنسا 1998.

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