الجمعة 23 آذار 2018 م (6 رجب 1439 هـ)


#اميرة بيت شموئيل - آثار داعش
2018/03/23 | 01:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #اميرة_بيت_شموئيل بعد هجوم داعش على الموصل ومن ثم سهل نينوى ونزوح الكثير من اهاليها من المسيحيين واليزيديين والكورد والعرب الشيعة وبعض السنة والشبك والكاكائيين وغيرهم ، تدفقت إعداد هائلة من كل هؤلاء إلى مدينة دهوك وضواحيها .

لم تستطع الدور والفنادق والقاعات وحتى الهياكل استيعابهم فانتشروا في الساحات والحدائق وحتى الأرصفة ليجلسوا تحت الأشجار والزوايا وهنا وهناك.

كانت أحوالهم مزرية فاغلبهم لم يسعفهم الحظ ليحملوا حتى ......

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