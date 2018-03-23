اميرة بيت شموئيل - آثار داعش

2018/03/23 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اميرة_بيت_شموئيل بعد هجوم داعش على الموصل ومن ثم سهل نينوى ونزوح الكثير من اهاليها من المسيحيين واليزيديين والكورد والعرب الشيعة وبعض السنة والشبك والكاكائيين وغيرهم ، تدفقت إعداد هائلة من كل هؤلاء إلى مدينة دهوك وضواحيها .لم تستطع الدور والفنادق والقاعات وحتى الهياكل استيعابهم فانتشروا في الساحات والحدائق وحتى الأرصفة ليجلسوا تحت الأشجار والزوايا وهنا وهناك.كانت أحوالهم مزرية فاغلبهم لم يسعفهم الحظ ليحملوا حتى ......

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