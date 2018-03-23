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النجف يجهز نفسه تحضيرا للمرحلة الثانية من الدوري الممتاز
2018/03/23 | 13:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/بغداد …

يستعد فريق النجف في تدريباته لتجهيز نفسه للمرحلة الثانية من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وعاود الفريق الى وحداته التدريبية وبحضور ستة عشر لاعب بقيادة المدرب المساعد الكابتن جاسب سلطان.

وغاب عن التدريبات أربعة لاعبين لسفرهم مع المنتخب الأولمبي والوطني وهم علي حسين وكرار نبيل وخضر علي ومصطفى ناظم.

يشار ان اليوم سيلتحق كل من جبار كريم ونوزاد عبد الحميد ومعين احمد بعد الانتهاء من اجازتهم الرسمية.انتهى/25

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